Natal sem restrições pode causar mais 1.500 mortes em Portugal por Covid-19

É uma estimativa, mas os investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto deixaram esse alerta na última reunião no Infarmed.

20 mil portugueses poderão estar infetados durante a época natalícia, a maioria sem saber. É por isso fundamental manter todas as medidas de segurança.