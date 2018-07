Naufrágio entre Leixões e Aveiro provoca um morto

Os sobreviventes já estão seguros em terra, chegaram ao final da manhã à capitania do Porto de Leixões.



O alerta foi dado às 4h30 da madrugada, em alto-mar, entre Leixões e Aveiro.



A Marinha desviou um barco de Chipre, que estava próximo do local, para ajudar no salvamento.



Um dos pescadores da embarcação DRACO foi resgatado com a ajuda de um helicóptero da Força Aérea, mas chegou já sem vida ao aeródromo de Ovar.