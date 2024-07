LUSA - CARLOS BARROSO

O primeiro-ministro, Luís Montenegro está solidário com as vítimas e suas famílias.



À saída da reunião com o ministro da Agricultura e Pescas, autoridades marítimas e autarquias, Armadores e entidades de saúde ficou o elogio aos pescadores da Figueira da Foz e do país.



Reportagem de Joaquim Reis no porto de pesca da Figueira da Foz-