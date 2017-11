Naufrágio na Figueira da Foz provoca dois mortos

RTP29 Nov, 2017, 09:59 / atualizado em 29 Nov, 2017, 12:25 | País

O comandante Silva Rocha, da Capitania da Figueira da Foz, não quer tirar conclusões enquanto não tiver todos os elementos que expliquem o naufrágio e considera que todas as atenções, para já, estão centradas nas buscas.



"Restam dois desaparecidos para serem recolhidos. E essa é a minha preocupação neste momento. As razões e as causas para o acidente serão, em devido tempo, analisadas e alvo de um processo de averiguação", afirmou o comandante Silva Rocha.



EH-101 prossegue buscas

Pescadores sem colete salva vidas

Barco pode ter sido abalroado

O responsável pela Capitania da Figueira da Foz confirmou que o alerta chegou "às 4h16, através do MRCC"."O socorro teve lugar logo a seguir. Foram empenhados a embarcação salva-vidas e a embarcação da Polícia Marítima da Figueira da Foz, dentro da prontidão dos 20 minutos, saíram para avaliar o que se passava", acrescentou.Segundo comandante, "o alerta foi automático, portanto havia a necessidade de averiguar o que se estava a passar, porque não havia possibilidade de corroborar através do contacto com qualquer um dos elementos da tripulação, do que se estava a passar na altura".Só com os primeiros alvores, cerca das 7h00, é que "foi possível ver com mais acuidade o que se estava a passar naquela zona e ser mais efetivo nas buscas".A Marinha indicou que se trata de uma embarcação de pesca, de nove metros e registada na Figueira da Foz. A tripulação é de Peniche.Os meios de salvamento foram ativados assim que foi recebido o alerta no Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, que enviou o pedido para a Força Aérea que enviou para o local um EH-101, da Base Aérea nº 6, no Samouco.Segundo o porta-voz da Força Aérea, tenente-coronel Manuel Costa, o helicóptero chegou ao local, "cerca das 07h50 e recuperou dois corpos da água, transportando-os para a Base Aérea nº5, em Monte Real, onde foram entregues às autoridades".Apesar do mar estar picado, o resgate das duas vítimas mortais "não foi muito difícil"."O resgate foi feito em condições normais. Não houve dificuldades acrescidas para retirar os corpos da água", acrescentou.A embarcação tinha saído de Peniche na segunda-feira. No local além do helicóptero EH-101 da Força Aérea, estão duas embarcações salva-vidas (uma da Figueira da Foz e a outra de Aveiro). A caminho está uma corveta da Marinha.O comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz da Marinha, afirma que os dois pescadores encontrados sem vida "não envergavam colete salva vidas"."Quer o salva vidas, quer o helicóptero quando chegaram ao local deparam-se com destroços, e a balsa salva-vidas estava aberta e não tinha ninguém lá dentro, o que leva a concluir que a embarcação poderá ter-se afundado repentinamente".O comandante Pedro Dias Coelho garante que todos os meios necessários foram ativados e que o socorro foi célere.O Presidente da Cooperativa de Armadores de Pesca Artesanal diz que o barco deve ter sido abalroado.Jerónimo Rato afirma ainda que o socorro não chegou a tempo e que houve negligência grave.