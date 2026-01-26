Navegação noturna e a 5 quilómetros das barragens interdita no Douro

A informação foi avançada pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), que explicou que os condicionamentos são aplicáveis a toda a VND e que as exceções decorrentes de uma manifesta necessidade no âmbito de segurança/emergência terão de ter a prévia autorização do Centro de Controlo da Navegação da VND (Centro RIS Douro).

A APDL disse que o alerta amarelo de cheias foi ativado, pelo que, no âmbito do Plano de Segurança da VND foram implementadas as medidas de interdição de navegação a cinco quilómetros das barragens/eclusas e de toda a navegação noturna.

A decisão resulta, segundo a gestora da via navegável do Douro, do comunicado hidrológico o Centro de Previsão e Prevenção de Cheias do Douro, divulgado hoje, em virtude das elevadas condições hidrológicas e meteorológicas anunciadas pelos diversos agentes de proteção civil.

A APDL advertiu ainda para "a extrema necessidade e cuidado na navegação, tendo em conta a existência de alguns objetos flutuantes em suspensão e à menor visibilidade dos mesmos, assim como dos caudais elevados que se continuam a verificar nas barragens do Douro, afluentes do Douro e ribeiros".

Alertou ainda para a "necessidade de uma vigilância ativa no que concerne às embarcações acostadas, o respetivo reforço nas amarrações e qualquer eventual retirada/limpeza das áreas, deverá ser precedida com os devidos cuidados inerentes".

Segundo acrescentou, o assinalamento fluvial da VND poderá apresentar algumas falhas, com a eventual deslocação de boias da sua posição, pelo que oportunamente será comunicado às alterações que se vierem a constatar, pedindo a que seja reportada qualquer anomalia verificada no canal de navegação.

"A navegação fica condicionada à manutenção das condições e previsões meteorológicas, hidrológicas e de caudais, podendo ser implementadas novas medidas, caso a situação se agravar consideravelmente", referiu a APDL, que adiantou que será realizada nova avaliação da situação, em função dos comunicados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e da Capitania do Porto do Douro.

Já hoje o comandante adjunto da Capitania do Douro, Pedro Cervaens, disse à Lusa que as devido às "previsões meteorológicas relativamente à precipitação e ao aumento da temperatura, que vai implicar o degelo da neve que caiu nos últimos dias, os cursos de água vão ficar com muito mais água, até porque os solos encontram-se bastante saturados".

"Foi por esse motivo que emitimos o aviso amarelo de possibilidade de cheias, de modo a que os serviços municipais de proteção civil, nas zonas ribeirinhas do rio Douro, possam ativar as medidas de prevenção e também, naturalmente, alertar as pessoas que vivem nestes sítios ou que têm negócios nestes sítios, para que possam adotar medidas de prevenção", lembrou o responsável.

Depois da depressão Ingrid, nos últimos dias, Portugal continental começou hoje a sentir os efeitos da depressão Joseph, com chuva, neve, vento e agitação marítima no Minho e Douro Litoral, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os efeitos da depressão Joseph irão estender-se, de forma gradual, às restantes regiões de Portugal continental na noite de segunda para terça-feira, "e com a passagem de sucessivas ondulações frontais pelo menos até ao fim de semana", segundo o IPMA.