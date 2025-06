No mar, sente-se em casa. Um navegador madeirense está a dar a volta ao mundo de barco, pela segunda vez. Henrique Afonso está há mais de dois anos num veleiro, numa viagem solitária, sem pressas, nem planos pré-definidos.

O navegador falou com a jornalista Celina Faria, desde a pequena ilha de Aruba, nas Caraíbas, onde tem passado as últimas semanas.



É conhecido como o Pirata da Madeira. Um navegador que está a viajar de veleiro pelo mundo. Está há quase 800 dias no mar.