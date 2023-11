Negociações na Saúde. Governo e SIM chegam a acordo

Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, considera que há aspetos "a acertar" neste entendimento, nomeadamente ao nível da avaliação de desempenho. Considera que "não será com este acordo que os problemas do Serviço Nacional de Saúde irão ser resolvidos".

No entanto, sublinha que com este acordo se procura "dar alguma tranquilidade aos portugueses" dando também algumas melhorias aos médicos, com aumento para todas as carreiras e posições.



Considera que este acordo intercalar é "um sinal objetivo de responsabilidade" e que "vai obrigar o próximo Governo a voltar a falar connosco logo que seja possível".



Roque da Cunha assinala ainda que este acordo intercalar "era o melhor que podia acontecer nesta fase" e que o sindicato que representa quis apresentar uma posição "moderada e equilibrada", já que as negociações com um novo governo só deverão acontecer em setembro ou outubro, tendo em conta o calendário eleitoral.