Negociações professores. Sindicatos e ministro reúnem na quinta-feira

O ministro da Educação espera fechar as negociações com os professores esta semana. Os sindicatos não estão otimistas e dizem que se não houver acordo há já um "pré-plano de luta" delineado. As negociações regressam quinta-feira ao Ministério da Educação.