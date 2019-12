Negócio ruinoso. CDS-PP vende imóvel no Porto a governante angolana

É um negócio sem aparente explicação mas absolutamente ruinoso para o CDS-PP. Há dois anos, o partido vendeu um imóvel no Porto por 157,5 mil euros, uma transação que, a valores do mercado na altura, lhe poderia ter rendido mais 200 mil euros.