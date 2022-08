Neurofibromatose. Doença genética provoca crescimento de pequenos tumores

Muitos pacientes apresentam neurofibromas na pele, pequenas erupções que levam a que a doença seja confundida com a varíola dos macacos, e que está a provocar alguma estigmatização social em relação a estes doentes.



A especialista em genética médica, Marta Amorim, explicou esta manhã na RTP as diferenças entre as duas patologias.