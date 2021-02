Neuropediatra alerta que diagnóstico tardio de doença rara pode ter impacto no tratamento

Foto: Arquivo Reuters

A pandemia fez com que muitos utentes adiassem a ida ao hospital. Uma das consequências é o atraso no diagnóstico de problemas de saúde. No caso concreto das doenças raras, a situação é mais complicada, já que a falta de tratamento atempado pode ter consequências definitivas para a saúde do doente.