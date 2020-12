Nevão atingiu várias regiões do país

Logo pela manhã, estava tudo coberto de branco. Quem se deitou mais tarde, ainda viu neve durante a noite. A queda de neve levou ao corte das estradas nacionais 2 e 321 no norte do distrito de Viseu.



Quem costuma circular por aqui percebeu as dificuldades.



Também nevou na Serra do Gerês e também em Terras do Bouro as escolas do ensino básico estiveram encerradas. Noutra Serra, na da Estrela, o mesmo cenário e as precauções habituais.