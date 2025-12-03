Nevão em Castro Daire corta estradas e força retirada de pessoas da serra de Montemuro

As Estradas Nacionais (EN) 321e a 553, em Cinfães e Resende, respetivamente, estão cortadas ao trânsito devido à queda de neve e os veículos presos na via já foram retirados. Estão também cortadas as estradas municipais 1030, na Gralheira, e 1126, entre o Picão e a Gralheira, em Cinfães, e as municipais 553 e 553-1, entre Feirão e Resende, também concelho no norte do distrito de Viseu.



