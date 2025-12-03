País
Nevão em Castro Daire corta estradas e força retirada de pessoas da serra de Montemuro
Um nevão repentino em Castro Daire, no final do dia de terça-feira, bloqueou dezenas de veículos e um autocarro com 16 pessoas na Serra de Montemuro. Foi também necessário cortar o acesso à serra bem como a estrada nacional 321 e foram mobilizados dezenas de operacionais dos bombeiros, proteção civil e GNR.
As Estradas Nacionais (EN) 321e a 553, em Cinfães e Resende, respetivamente, estão cortadas ao trânsito devido à queda de neve e os veículos presos na via já foram retirados. Estão também cortadas as estradas municipais 1030, na Gralheira, e 1126, entre o Picão e a Gralheira, em Cinfães, e as municipais 553 e 553-1, entre Feirão e Resende, também concelho no norte do distrito de Viseu.
Começou a nevar por volta das 17h30 "com intensidade", segundo relatou à RTP o adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire. Pelas 21h00, Márcio Ferreira adiantava que ainda se mantinha a "queda de neve com muita intensidade".
"Foi num horário de regresso a casa", por isso, havia muitos veículos que circulavam do Maciço Central da serra de Montemuro e até "autocarros que transportam as crianças".
Ficaram 16 pessoas retidas nu autocarro e dezenas de veículos na N321, devido à queda de neve, mas já decorrem as operações de limpeza das estradas.
