Nevão no primeiro dia de inverno pintou de branco várias localidades do país
A queda de neve provocou constrangimentos na circulação em várias estradas. O IPMA emitiu um novo aviso amarelo para quatro distritos a partir das 21h00 deste domingo.
No primeiro dia de inverno, a neve pintou de branco localidades de vários distritos do país. A Serra da Estrela - ponto mais alto de Portugal Continental - acordou este domingo sob um manto branco.
Também nevou em Montalegre, em Castro Laboreiro, no concelho de Melgaço, em Boticas ou em Vila Nova de Paiva, entre outros locais.
Este nevão provocou fortes constrangimentos na circulação na A24. As autoridades apelam à máxima proteção e a cuidados redobrados.
À RTP Notícias, o comandante de Emergência e Proteção Civil Sub-regional de Viseu Dão-Lafões explicou que “continuamos com neve nalgumas estradas”.
Novo aviso amarelo para neve às 21h00
Na tarde de segunda-feira juntam-se a este aviso Castelo Branco e Guarda.
Espera-se ainda que a temperatura suba nos próximos dois dias mas, a partir de dia 24, haverá uma nova descida que se prolongará até ao final da semana, trazendo nova possibilidade de neve nas regiões Centro e Norte.
“Espera-se que pelo menos no dia 24 não haja precipitação”, o que “para as viagens para celebrar o Natal poderá ser uma ajuda”, acrescentou Alexandra Fonseca.
Até à manhã deste domingo, vários distritos estiveram sob aviso laranja por causa da queda de neve (Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu) ou agitação marítima (Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo).
O dia que dá as boas-vindas ao inverno é pontuado por uma massa de ar polar que provoca a queda de neve. Prevê-se também chuva e temperaturas máximas a variar entre os quatro e os 14 graus Celsius, segundo o IPMA.
O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
