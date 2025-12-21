Nevão no primeiro dia de inverno pintou de branco várias localidades do país

No primeiro dia de inverno, a neve pintou de branco localidades de vários distritos do país. A Serra da Estrela - ponto mais alto de Portugal Continental - acordou este domingo sob um manto branco.





Novo aviso amarelo para neve às 21h00





Até à manhã deste domingo, vários distritos estiveram sob aviso laranja por causa da queda de neve (Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu) ou agitação marítima (Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo).



Também nevou em Montalegre, em Castro Laboreiro, no concelho de Melgaço, em Boticas ou em Vila Nova de Paiva, entre outros locais.Este nevão provocou. As autoridades apelam à máxima proteção e a cuidados redobrados.À RTP Notícias, o comandante de Emergência e Proteção Civil Sub-regional de Viseu Dão-Lafões explicou que “continuamos com neve nalgumas estradas”.As mais afetadas são as que ligam Cinfães ao concelho de Castro Daire, sobretudo na Serra de Montemuro, assim como as estradas de algumas aldeias dessa zona.Segundo Miguel Ângelo David,A meteorologista do IPMA Alexandra Fonseca avançou à RTP Notícias quena região Norte (Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança).Na tarde de segunda-feira juntam-se a este aviso Castelo Branco e Guarda.Espera-se ainda que a temperatura suba nos próximos dois dias mas, a partir de dia 24, haverá uma nova descida que se prolongará até ao final da semana, trazendo nova possibilidade de neve nas regiões Centro e Norte., o que “para as viagens para celebrar o Natal poderá ser uma ajuda”, acrescentou Alexandra Fonseca.O dia que dá as boas-vindas ao inverno é pontuado por uma massa de ar polar que provoca a queda de neve. Prevê-se também, segundo o IPMA.O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.