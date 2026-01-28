Neve corta estradas nacionais e municipais do distrito de Viseu

Várias estradas nacionais e municipais do distrito de Viseu ficaram cortadas durante a noite e madrugada de hoje devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.



Segundo a mesma fonte, a queda de neve levou ao encerramento de três estradas nacionais: a EN2 entre Bigorne e Castro Daire (do quilómetro 131 até ao quilómetro 119), a EN321 entre Cinfães e Castro Daire, e a EN329 entre Vila Nova de Paiva e Porto da Nave (Moimenta da Beira).

Também não é possível transitar nas estradas municipais 553 entre Feirão (Resende) e Bigorne (Lamego), 1126 entre Rossão e Castro Daire, e 1168 entre Mezio (Castro Daire) e Tarouca, acrescentou.

A fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões referiu que "as estradas foram ficando cortadas durante a noite e de madrugada", mas não há informação de pessoas ou viaturas retidas.

O mau tempo provocado pela depressão Kristin levou também a muitas quedas de árvores no distrito de Viseu, mas sem vítimas ou danos de maior, de acordo com informações dos comandos sub-regionais de Viseu Dão Lafões, Douro e Tâmega e Sousa.