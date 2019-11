Neve e muito frio. Termómetros baixam até oito graus

“A descida da temperatura, quer da mínima quer da máxima, vem acompanhada de vento, que se traduz num desconforto térmico. Portanto vamos ter uma sensação acrescida de frio”, explicou à RTP a meteorologista Maria João Frada.







A vaga de frio que vai assolar o país “vem associada a uma massa de ar polar que vem transportada de norte. Na situação de um anticiclone que está a norte dos Açores, por outro lado temos uma depressão sobre Golfo da Biscaia e esse fluxo de norte trás a massa de ar polar”.

Está prevista uma descida da ordem dos oito graus nas temperaturas máximas e entre dois a quatro nas mínimas.Os. Os valores mais baixos serão registados na Serra da Estrela e em Bragança.. Está prevista queda de neve nas terras do interior norte e centro, em cotas acima dos mil metros.

O vento vai atingir principalmente as terras altas do litoral norte e centro. Com rajadas entre os 80 e 110 quilómetros por hora na região da Serra da Estrela.







Algumas estradas de acesso à Serra da Estrela estão encerradas devido à queda de neve, formação de gelo e vento forte. As autoridades não têm, para já, previsão para a reabertura.



Às 09h00 estavam encerrados os troços Piornos/Torre, Torre/ Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Sabugueiro.



Ondas podem chegar aos 15 metros

Os distritos de Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso vermelho a partir das 12h00 de hoje e até à madrugada de sexta-feira, devido à agitação marítima forte., podendo atingir 15 metros de altura máxima.Já os distritos de Beja, Faro, Lisboa e Setúbal estão em alerta laranja, devido à previsão de ondas com cinco a sete metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima.Segundo o IPMA, o aviso vermelho é o mais elevado dos avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco extremo.O aviso laranja, o terceiro numa escala de quatro, aplica-se a situações meteorológicas de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Sete barras fechadas

Sete barras marítimas estão fechadas à navegação devido ao estado do mar e outras tantas estão condicionadas, segundo a Autoridade Marítima Nacional.As barras deJá cinco barras do continente (