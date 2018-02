Neve obriga a fecho de escolas. Trânsito condicionado em várias estradas

A Proteção Civil emitiu um aviso por causa das previsões de neve e chuva para as próximas horas. O adjunto nacional de Operações, Miguel Cruz, avisa para um agravamento da situação ao fim do dia.



Por causa da neve e do gelo, as aulas terminaram esta terça-feira mais cedo em vários locais do distrito de Vila Real. Por precaução, centenas de alunos das escolas dos concelhos de Alijó, Sabrosa e Vila Real regressaram mais cedo a casa por forma a garantir a passagem dos transportes escolares em segurança.



Também no concelho de Sabrosa o presidente da autarquia explica que estao a ser tomadas medidas preventivas. Domingos Carvas confirma que as escolas já fecharam.



Em Alijó, o comandante municipal da Proteção Civil, José Carlos Rebelo, começa por explicar que há várias estradas condicionadas.



As escolas do concelho de Mogadouro encerraram de tarde e os alunos regressaram a casa por medida de precaução, já que se prevê um aumento da intensidade da queda de neve, informou fonte município.



Bragança, Guarda e Vila Real estão sob aviso laranja (o segundo mais grave) devido à queda de neve. O aviso laranja mantém-se entre as 18h00 desta terça-feira e as 6h00 de quarta-feira.

E se Portugal vive o oito ou 80 em termos meteorológicos, o melhor é seguir os conselhos das autoridades e estar atento às previsões da Proteção Civil. O comandante Miguel Cruz explica o que se pode esperar para as próximas horas.





Ao final da tarde, fonte da GNR deu conta de algumas estradas cortadas no continente:



- a A4 entre km 73 e 78, sentido Amarante-Vila Real, devido ao gelo;

- a nacional 206, no concelho de Valpaços, Vila Real, com neve;

- O IC5 entre os km 28 e 34 (Alijó), com neve;

- a municipal 1286, em Alijó, devido à neve;

- a municipal 315, Alfandega da Fé, no concelho de Brangança, com neve.





Nesta altura, o itinerário principal 4 (IP4), na zona do Marão, e da autoestrada A24, em Fortunho, estão com trânsito condicionado.Em Vila Real, o presidente da autarquia, Rui Gonçalves dos Santos, diz que há muito que não via nevar tanto.