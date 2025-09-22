"Ninguém está a dar um prémio ao Hamas", diz Santos Silva
Foto: Pedro de Góis - RTP
O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi também presidente da Assembleia da República, afirma que ao contrário do que diz o primeiro-ministro israelita, Portugal "não está a dar um prémio ao Hamas" ao reconhecer o Estado da Palestina.
O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros considera que Portugal já podia ter avançado com este reconhecimento o ano passado, "até porque havia um consenso entre PS e PSD", mas afirma que "este momento também foi apropriado".
Santos Silva destaca a importância deste ato para a diplomacia, salientando que "Portugal passa a entender que a presença do exército israelita na Faixa de Gaza é uma invasão de um território de um Estado que consideramos soberano".
O antigo presidente da Assembleia da República defende também a suspensão do acordo comercial entre a União Europeia e Israel.