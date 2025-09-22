"Ninguém está a dar um prémio ao Hamas", diz Santos Silva

Foto: Pedro de Góis - RTP

"Ao contrário do que diz Netanyahu, ninguém está aqui a dar um prémio aos terroristas do Hamas. Estamos a tomar uma atitude firme do massacre que está a ser perpetrado por Israel em Gaza e estamos a assinalar a única solução que garante quer a segurança de Israel, quer o direito dos palestinianos, que é a solução de dois Estados", disse Augusto Santos Silva em entrevista ao Jornal 2, esta segunda-feira.



O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros considera que Portugal já podia ter avançado com este reconhecimento o ano passado, "até porque havia um consenso entre PS e PSD", mas afirma que "este momento também foi apropriado".



Santos Silva destaca a importância deste ato para a diplomacia, salientando que "Portugal passa a entender que a presença do exército israelita na Faixa de Gaza é uma invasão de um território de um Estado que consideramos soberano".



O antigo presidente da Assembleia da República defende também a suspensão do acordo comercial entre a União Europeia e Israel.