"Ninguém está a dar um prémio ao Hamas", diz Santos Silva

por RTP

Foto: Pedro de Góis - RTP

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi também presidente da Assembleia da República, afirma que ao contrário do que diz o primeiro-ministro israelita, Portugal "não está a dar um prémio ao Hamas" ao reconhecer o Estado da Palestina.

"Ao contrário do que diz Netanyahu, ninguém está aqui a dar um prémio aos terroristas do Hamas. Estamos a tomar uma atitude firme do massacre que está a ser perpetrado por Israel em Gaza e estamos a assinalar a única solução que garante quer a segurança de Israel, quer o direito dos palestinianos, que é a solução de dois Estados", disse Augusto Santos Silva em entrevista ao Jornal 2, esta segunda-feira.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros considera que Portugal já podia ter avançado com este reconhecimento o ano passado, "até porque havia um consenso entre PS e PSD", mas afirma que "este momento também foi apropriado".

Santos Silva destaca a importância deste ato para a diplomacia, salientando que "Portugal passa a entender que a presença do exército israelita na Faixa de Gaza é uma invasão de um território de um Estado que consideramos soberano".

O antigo presidente da Assembleia da República defende também a suspensão do acordo comercial entre a União Europeia e Israel.
