"Ninguém ficou esclarecido e há investigação do DIAP", afirma Pedro Nuno

Em entrevista à SIC Notícias, Pedro Nuno Santos defendeu também que a mais recente investigação revelada sobre o primeiro-ministro é um caso sério, que merece mais esclarecimentos.

O secretário-geral socialista afirmou ainda que as promessas da AD sobre saúde e habitação não só não foram cumpridas, como o Governo de Montenegro agravou a situação nestas duas áreas.







Também esta quarta-feira o PS vai fechar as listas de candidatos a deputados para as eleições legislativas de 18 de maio.O ponto final no processo de selecção acontece esta quarta-feira à noite na sede do partido, no Largo do Rato, numa reunião da Comissão Política Nacional socialista convocada por Pedro Nuno Santos.