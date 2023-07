"Ninguém sonha ser cardeal". A reação de D. Américo Aguiar ao anúncio do Papa

Sob o Papa Francisco nenhum dos visados pelas escolhas do Santo Padre é avisado de antemão, lembrou.



O futuro sexto cardeal vivo de Portugal lembrou que no seminário já tinha a alcunha de "cardeal", brincando com a nomeação, mas referiu que "ninguém sonha ser cardeal, só se não tiver juízo".



"No passado as coisas eram muito protocolares, muito de estatuto, e hoje em dia é tudo menos isso", considerou. "O Papa Francisco lembra muito que o vermelho não é para ser mais vistoso, o vermelho é do martírio, e do sangue, e do testemunho, e eu tenho plena consciência nos últimos anos de como isso é verdade", acrescentou.



A escolha do Papa "é qualquer coisa que ultrapassa o que possa ser o nosso pensamento", sublinhou ainda. "Mesmo que as pessoas possam pensar o contrário, podem fazer juízos contrários, mas eu gostava que acreditassem que é um soco. É um soco, é inimaginável".



"Acontecer na realidade desta maneira é qualquer coisa que... são os caminhos de Deus, que são insondáveis", acrescentou o futuro cardeal lembrando que, desde "o dia 8 de julho de 2001, quando D. Armindo Lopes Coelho me ordenou padre, acabou-se a minha vontade".



D. Américo Aguiar foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa a 1 de março de 2019, tendo ficado responsável pela área da comunicação. Foi depois escolhido como presidente da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa que vai decorrer de 1 a 6 de agosto. Considera aliás que a sua nomeação para o cardinalato é "uma homenagem à juventude portuguesa".



"Eu li [a decisão] como um gesto do Papa Francisco em relação aos jovens e ao que nos diz insistentemente, de os jovens se levantarem e assumirem o protagonismo nas suas vidas. [...] Nós somos meros intermediários que vamos ajudar a que isso possa ser ainda mais incentivado junto dos jovens", disse D. Américo Aguiar, no Entreposto Logístico de Setúbal, onde voluntários preparam a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).



D.Américo Aguiar, de 48 anos, nasceu em dezembro de 1974 em Leça do Balio, Matosinhos, e desempenhou as funções de pároco de São Pero de Azevedo (Campanhã) entre 2001 e 2002. Foi notário da Cúria Diocesana do Porto entre 2001 e 2004, chefe do gabinete de informação e comunicação da Diocese do Porto entre 2002 e 2015, vigário geral e chefe de gabinete dos bispos D.Armindo Lopes Coelho, D.Manuel Clemente e D.António Francisco dos Santos, tendo exercido as funções de capelão-mor da Misericórdia do Porto.



Foi também pároco da Sé entre 2014 e 2015 e foi nomeado cónego do Cabido da Sé do Porto em 2017.



Desde 2011, D.Américo Aguiar preside à direção da Irmandade dos Clérigos e, em 2016, assumiu a presidência do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, além de desempenhar as funções de diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa.



(com Lusa)