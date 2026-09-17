"Ninguém tem prazer" em mexer no lixo. Associação Crescer alerta para impacto social do sistema Volta

"Ninguém tem prazer" em mexer no lixo. Associação Crescer alerta para impacto social do sistema Volta

A quantidade de lixo espalhado pelas ruas por causa do sistema Volta tem sido notícia nos últimos dias. A associação Crescer sublinha que muitas das pessoas que procuram embalagens no lixo fazem por desespero.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Carla Quirino - RTP

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Esta semana, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, lançou críticas ao impacto que o sistema Volta está a provocar devido às situações de lixo remexido na cidade. 

Américo Nave, da associação Crescer, sublinha que esta não é apenas uma questão de lixo nas ruas, mas também uma questão social que impacta as pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa.

O responsável sublinha, em declarações à RTP Antena 1, que muitas das pessoas que procuram embalagens no lixo para receber os dez cêntimos fazem-no por desespero.
Américo Nave afirma que, para quem vive na rua, procurar embalagens para receber os dez cêntimos é apenas
mais uma forma de conseguir algum dinheiro. 

O diretor-executivo da associação Crescer enfatiza que o dinheiro conseguido com o Volta passa a fazer parte dos rendimentos de quem vive na rua, podendo contribuir para perpetuar uma situação da qual é difícil sair.
Na quarta-feira, a ministra do Ambiente admitiu que as queixas de lixo remexido nas ruas relacionadas com o sistema Voltaestão ligadas a situações sociais.

Esta semana, a ministra Maria da Graça Carvalho adiantou também que o Governo está a estudar soluções para separar garrafas e latas do lixo restante como já acontece noutros países europeus.
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