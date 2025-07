Em Nisa, no distrito de Portalegre, as autoridades revelaram não haver necessidade de retirar mais pessoas das suas casas. O incêndio ainda conta com duas frentes ativas mas os bombeiros mostram-se otimistas.

Rui Conchinha, do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo, explicou que uma das frentes está a ceder aos meios e que espera que nas próximas horas o incêndio possa ficar circunscrito.



Ainda se encontram no terreno mais de 300 operacionais, apoiados por 104 meios terrestres e quatro meios aéreos.