Já no ano passado, a Zero tinha registado o ruído, na zona do Campo Grande e as diferenças são abismais o que leva os ambientalistas a defender, para o futuro, a relocalização do aeroporto Humberto Delgado.

A associação ambientalista Zero pretende uma discussão para que a médio prazo, os aviões deixem de pousar e descolar, na capital portuguesa.





A reportagem é da jornalista Marta Pacheco.