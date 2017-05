Níveis muito elevados de exposição à radiação UV em praticamente todo o país

Lusa 23 Mai, 2017, 07:54 / atualizado em 23 Mai, 2017, 08:31 | País

De acordo com o Instituto, as ilhas dos Açores com risco `Muito Elevado` São as das Flores e Faial. S. Miguel e a Terceira apresentam um nível `moderado`.

Para as regiões com risco `Muito Elevado` e `Elevado`, o Instituto recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre menor do que 2, em que o UV é `Baixo`, 3 a 5 (`Moderado`), 6 a 7 (`Elevado`), 8 a 10 (`Muito Elevado`) e superior a 11 (`Extremo`).

O IPMA prevê para hoje para Portugal continental céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior, vento fraco a moderado, podendo soprar forte nas terras altas das regiões Norte e Centro até ao meio da manhã e no final do dia.

Prevê-se uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior Norte e Centro e uma subida da temperatura máxima.

Para os Açores aguarda-se céu muito nublado, com abertas a partir da tarde, períodos de chuva em especial na madrugada e manhã, passando a aguaceiros fracos.

A Madeira terá períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado.