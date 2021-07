No Algarve apenas três farmácias aderiram ao regime que permite realizar testes grátis

As novas medidas para aceder à hotelaria e restauração têm motivado uma corrida aos testes em farmácias. Sobretudo depois de o Governo ter anunciado que cada residente em Portugal pode fazer até quatro testes gratuitos por mês. Nos locais que adiram ao regime temporário de comparticipação.