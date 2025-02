Em Abril do ano passado, revelámos o caso de Igor Brito, um pai que não sabia do paradeiro do filho Noah. Acusava a mãe da criança de rapto internacional. Depois de dois anos em fuga, a Prova dos Factos encontrou Catarina Lino, que revela em exclusivo por que fugiu de Portugal com o filho. Esteve com a criança no Dubai, em Bali e acabou por se instalar com o filho de dois anos em Espanha. Foi lá que perdeu a guarda do filho.