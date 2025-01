Nomeados dois novos diretores regionais da PJ

José Matos, até agora coordenador da Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, foi nomeado diretor do Departamento de Investigação Criminal da Madeira.

Já Avelino Faria Lima, diretor do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, foi nomeado diretor da Diretoria do Centro, tendo desempenhado também até ao momento o cargo de Coordenador de Investigação Criminal da carreira de investigação.

Maria Luísa Proença foi reconduzida no cargo de diretora nacional adjunta. A especialista de polícia científica tinha até agora a cargo as áreas de Administração Financeira e Patrimonial, Sistemas de Informação e Comunicação e Inovação e Desenvolvimento e é a responsável pelo processo de transformação digital em curso na PJ, com especial foco na implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

José Carlos Nunes foi reconduzido como diretor da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, tendo um percurso na PJ que atravessou diversas áreas e diretorias.

As nomeações em comissão de serviço têm uma duração de três anos.