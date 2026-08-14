Norma secreta da PSP admite disparar sobre pessoas desarmadas





Neste caso, o Ministério Público viu como um "precedente grave" a decisão de um tribunal que considerou os disparos do agente da polícia como legítima defesa, embora "excessiva".





Esta norma "confidencial" valida os disparos contra pessoas desarmadas desde que "possuam ou usem capacidades ou habilidades físicas superiores" às do agente e o agridam.



Há uma "norma secreta" dentro da PSP que admite disparos sobre pessoas desarmadas. A revelação é feita no Diário de Notícias a propósito da morte de Odair Moniz.