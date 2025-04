Normalidade restabelecida na Covilhã, Fundão e Belmonte

A energia elétrica voltou entre as 22:15 e as 23:00 nos três municípios.

O gabinete de comunicação da Unidade Local de Saúde (ULS) da Cova da Beira informou que a atividade programada já tinha sido hoje retomada, depois de na segunda-feira ter sido necessário suspender as consultas externas e exames não urgentes.

As situações urgentes e de suporte de vida nos Hospitais da Covilhã e do Fundão, no distrito de Castelo Branco, foram garantidas com recurso a geradores.

O coordenador municipal de proteção civil da Covilhã, Luís Marques, informou que tanto estabelecimentos escolares como os restantes estavam hoje operacionais.

Luís Marques adiantou que foram feitos reabastecimentos de gasóleo do gerador do Centro de Hemodiálise da Covilhã, em lares de idosos e que estavam preparados para um cenário desfavorável, que não foi necessário implementar.

O vice-presidente da Câmara do Fundão, Miguel Gavinhos, com o pelouro da Proteção Civil na Câmara do Fundão, adiantou que hoje "tudo estava restabelecido por completo", com as escolas em funcionamento.

Segundo o autarca, no concelho registaram-se apenas duas situações de dificuldades no abastecimento de água, em duas localidades com poucos habitantes, onde são utilizados hidropressores, mas a situação foi também resolvida.

Miguel Gavinhos sublinhou que uma das preocupações foi com as Instituições Particulares de Solidariedade Social, onde vários utentes precisam de oxigénio em permanência, e garantir que tinham a quantidade suficiente até hoje, mas acrescentou que a ULS tinha garantidas camas para o caso de alguém precisar ser transferido.

O vice-presidente da Câmara de Belmonte, Paulo Borralhinho, também informou à Lusa que "está tudo a funcionar normalmente", de escolas a centro de saúde e demais serviços.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, situação que continua sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades foram algumas das consequências do "apagão".

O restabelecimento de energia aconteceu de forma gradual ao longo do dia, começando pela zona centro do país.

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje que o serviço está totalmente reposto e normalizado.