Normas para eventos são "fortemente recomendativas" e testes são um "dever" de quem organiza, diz Lacerda Sales

O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, diz que as normas publicadas ontem pela DGS em relação a eventos são recomendações e realça a importância e necessidade de testagem. Os custos dos testes serão imputados ao público dos eventos e os promotores devem ser as entidades que promovem a realização dos testes, bem como a fiscalização.