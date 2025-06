NOS Alive concursos para fãs e para breve melhorias no Passeio Marítimo de Algés

Na apresentação do Festival NOS Alive, Isaltino Morais anunciou que irá ser criado um grupo de trabalho para se iniciar o processo de melhoramento da zona do Passeio Marítimo de Algés, a ideia é criar um espaço multifunções para realização de vários eventos, no concelho.O presidente da câmara de Oeiras confirmou que as obras de construção da passagem pedonal aérea que liga o Dafundo ao Passeio Marítimo de Algés irá ficar pronta no próximo ano e a anunciou, também, que irá ser construída uma segunda passagem junto à estação de comboios de Algés e será uma passagem de grandes dimensões.