Nós Lá Fora

Foto: Pedro Gonçalves/DR

Pedro Gonçalves tem 43 anos. É treinador há 26. Foi para terras angolanas em 2015 para trabalhar no 1º de Agosto. Em 2017 começou a trabalhar na federação com o acordo de três clubes, 1º de Agosto, Petro e Interclube, hoje é o coordenador técnico das seleções jovens e responsável direto pelas seleções de sub-17 e de sub-20.





O percurso como treinador começou aos 17 anos no Centro de Solidariedade Social do Pinhal do Frades onde tinha iniciado a atividade desportiva como jovem jogador de futebol de salão.

Jogou futebol nos campeonatos distritais e universitários. Na universidade escolheu em definitivo o treino.



Ingressa no Amora Futebol Clube em 1996/97, sequem-se 3 anos no Cova da Piedade. Em 1999 começa a trabalhar para o Sporting como observador, em 2001 ingressa como treinador na formação leonina e lá fica num total de dezasseis anos.







Pedro Gonçalves está satisfeito em Angola mas a saudade anda a bater à porta, a família está em Portugal e um filho em Moçambique. Tem mais um ano de contrato com o 1º de Agosto mas novos desafios poderão surgir.