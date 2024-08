Manuel Pinho quer ser absolvido da condenação a dez anos de prisão. O antigo ministro da Economia de José Sócrates recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa desta pena que lhe foi atribuída no processo EDP. No recurso, a que a RTP teve acesso, Manuel Pinho acusa os juízes de erros inaceitáveis, e de terem decidido com base em equívocos.