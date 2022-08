Notícia RTP. Sérgio Figueiredo vai receber um salário de 5800 euros

O contrato ainda não está assinado, mas de acordo com informações do Ministério das Finanças à RTP, ao longo de dois anos, o antigo diretor de Informação da TVI e novo consultor do governo vai receber praticamente 140 mil euros.



Nos termos do contrato, Sérgio Figueiredo está impedido de exercer outras atividades que possam representar um conflito de interesses com as funções exercidas no ministério das finanças.



O antigo diretor de informação da TVI vai ser consultor de Fernando Medina para o desenho e implementação de políticas públicas e também para o aconselhamento na tomada de decisões da equipa do ministério.



A contratação levou a críticas de todos os partidos da oposição, que falam de uma troca de favores. Fernando Medina foi comentador da TVI enquanto Sérgio Figueiredo era diretor de informação.