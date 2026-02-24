Nova advogada do Sócrates deixa a defesa do ex-primeiro-ministro

Sara Leitão Moreira anunciou em tribunal que não tem condições para representar o arguido porque não lhe foi dado tempo para conhecer o processo. A renuncia tem efeitos imediatos.

Foto: Hugo Correia - Reuters

O julgamento do processo Operação Marquês tinha sido suspenso por dez dias e foi retomado esta terça-feira, com a primeira sessão com a nova advogada. 

Sara Leitão Moreira justificou a decisão com o facto de não lhe ter sido dado tempo suficiente pelo tribunal para preparar a defesa do chefe de Governo entre 2005 e 2011.

Questionada pelos jornalistas sobre o que conseguiu ler do processo nos últimos dias, a advogada respodeu: "Muita coisa, mas ao mesmo tempo nada que seja relevante na monstruosidade que é este processo". 
Na sequência da renúncia, o tribunal ordenou a nomeação de um advogado oficioso para que o julgamento prossiga, tendo a sessão de hoje sido interrompida por alguns minutos para que este seja chamado.

