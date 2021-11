Nova ala pediátrica do hospital de São João no Porto recebeu as primeiras 21 crianças

A nova ala pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, cuja construção arrancou em outubro de 2019 e deverá estar concluída nas próximas semanas, recebeu hoje as primeiras 21 crianças, anunciou esta unidade de saúde.