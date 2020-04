Nova descarga poluente no Rio Lena na Batalha

Segundo o Comando Territorial de Leiria da GNR, a origem do despejo ilegal foi uma exploração animal do concelho da Batalha, que estava a descarregar o conteúdo de um tanque de armazenamento de efluentes de origem animal para uma linha de água, afluente do Lena, no sábado.

Esta é a quarta situação de poluição por efluentes agrícolas no rio Lena denunciada pelas autoridades desde o final de março.

De acordo com uma nota da GNR, tem havido um reforço do patrulhamento dos recursos hídricos na região, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Leiria, face às "sucessivas denúncias de alterações de características da bacia hidrográfica do rio Lis".

As ações de monitorização são "diárias e ininterruptas" nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Batalha e Porto de Mós, acrescenta a fonte.

Após a identificação do ponto de origem da descarga identificada no sábado, foi elaborado um auto de notícia pelo crime de poluição de recursos hídricos, remetido para o Tribunal Judicial de Porto de Mós.