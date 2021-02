Nova estirpe com maior risco de transmissão em crianças

A estirpe do SARS-CoV-2 com origem no Reino Unido apresenta maior risco de contágio entre crianças e jovens. Por esta razão, a diretora do Serviço de Infecciologia do Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, defende que todas as escolas devem permanecer encerradas.