Nova estirpe em Portugal. Ainda não se sabe se há transmissão comunitária

Como avançado pela RTP no domingo, o Instituto Ricardo Jorge detetou 16 casos em Portugal Continental e os especialistas acreditam que é provável que haja contágios a partir de casos relacionados com viagens ao estrangeiro.



O Ministério da Saúde ainda não se pronunciou sobre o relatório que identifica as variações genéticas do novo coronavírus no país.