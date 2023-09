NOVA FCT celebra Noite Europeia dos Investigadores com mais de 30 atividades gratuitas

é o tema de reflexão eleito para a Noite Europeia dos Investigadores deste ano. O evento acontece em quatro cidades portuguesas (Lisboa, Braga, Coimbra e Évora) e conta com a participação de diversas entidades – escolas, laboratórios, universidades e museus – entre eles a NOVA FCT que apresenta mais de 30 propostas de atividades para o dia 29 de setembro.“Navmol: um editor molecular para o ensino da Química a alunos cegos e de baixa visão”, é uma das atividades no programa, onde se apresenta um editor molecular para tornar acessível o desenho de estruturas e reações químicas a alunos portadores de deficiência visual.Mas há mais propostas: aprender sobre as técnicas de gravação em pedra e metal – e recordar a Idade do Ferro – com a ajuda de um microscópio digital, ou detetar materiais à base de proteína com a ajuda do nariz eletrónico, uma inovação desenvolvida pelo Grupo de Engenharia Biomolecular da NOVA FCT e que, numa das atividades pode ser testado.



Outras atividades colocam questões aparentemente simples como “o que é o hidrogénio verde?” ou “o que são enzimas?”, mas também há convite para pensar a poluição marinha e a contaminação por microplásticos, para refletir sobre a presença de conceitos matemáticos no quotidiano ou para avaliar a sustentabilidade da pesca através do relevante apoio da estatística.A lista de sugestões propostas pela Faculdade é ampla e, na sua maioria, está aberta a todas as idades, havendo atividades mais focadas em crianças dos 6 aos 12 anos e outras mais direcionadas para adolescentes dos 12 aos 18 anos.

As áreas científicas envolvidas são várias – Física, Química, Matemática, Tecnologias, Ciências Naturais e do Ambiente, Ciências da Saúde e História da Ciência e Tecnologia – assim como os centros de investigação e departamentos envolvidos.