Nova "ferramenta" avalia anualmente o sistema de saúde

O Relatório de Avaliação do Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde (RADIS), que terá periodicidade anual, foi “prometido e anunciado” há dois anos e resulta de um trabalho realizado por especialistas de várias áreas, como médicos, economistas e farmacêuticos.”, disse à agência Lusa o presidente da CNS, Eurico Castro Alves.Todos estes parâmetros vão ser medidos de “uma forma quantificada, muito certa”, sem “impressões subjetivas”, dando “uma noção muito concreta” do que está a acontecer no sistema de saúde, disse Eurico Castro Alves.O relatório irá basear-se nos indicadores nacionais que são publicados todos os anos, como número de consultas realizadas, número de doentes em lista de espera para cirurgia ou número de utentes sem médico de família.