Nova lei contra violência obstétrica ainda é insuficiente

Foi publicado no Diário da República um diploma, aprovado no parlamento em 14 de março, que cria medidas de informação e de proteção contra a violência obstétrica, assim como uma comissão multidisciplinar para os direitos na gravidez e no parto.

Num comunicado, o Observatório de Violência Obstétrica (OVO) demonstrou "algumas preocupações relativamente à insuficiência e ao foco das medidas publicadas".

A associação defendeu que a lei define a violência obstétrica "de forma bastante incompleta, traduzindo-a através de ações físicas e verbais, ou seja, a sua face mais visível".

"Fica omissa a violência psicológica e emocional, o exercício de poder, o acesso livre e democrático à saúde e acima de tudo, o consentimento", alertou o OVO.

"A violência obstétrica deve ser entendida como um fenómeno estrutural e colectivo, sistémico e institucional", sublinhou a associação.

Insuficiências da lei

O OVO defendeu "a importância essencial de contemplar questões de género, ética, empatia e consentimento nos currículos de formação dos profissionais de saúde".

A associação lamentou que instituições de saúde, tanto públicas como privadas, recusem o plano de parto apresentado pela mulher. "Ou seja, não há um respeito pela liberdade e vontade da mulher", referiu.

A lei não menciona a administração de medicamentos "sem informação consentida" e concentra--se demasiado na episiotomia, uma incisão efetuada para facilitar o parto, referiu o OVO.

"Este hiperfoco na episiotomia poderá conduzir a uma medicina mais defensiva, como por exemplo o recurso a cesarianas sem indicação clínica", alertou a associação.

O OVO referiu ainda que "os últimos meses com gestão danosa do Serviço Nacional de Saúde (...) impactou negativamente no acesso aos cuidados de saúde", dando como o exemplo o número de cesarianas, que "disparou significativamente devido à falta de profissionais e de cuidados de proximidade".