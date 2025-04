Nova maternidade do Santa Maria inaugurada hoje após requalificação e controvérsia

A abertura em pleno da nova maternidade estava inicialmente prevista para o verão de 2024, passou para novembro, mas foi adiada por "questões de recrutamento e fecho de negociações na carreira médica e recrutamento na carreira de enfermagem", explicou o presidente da Unidade Local de Saúde Santa Maria, Carlos Martins, em declarações à agência Lusa em outubro do ano passado.

A nova Maternidade Luís Mendes Graça é inaugurada hoje à tarde pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que era presidente do Hospital Santa Maria quando as obras de requalificação e expansão da maternidade começaram, em agosto de 2023.

As obras geraram controvérsia, que levou à saída de vários especialistas devido a preocupações com as condições laborais e assistenciais.

Segundo a instituição, trata-se de "um projeto estratégico para a ULS Santa Maria e para toda a região sul do país, que passará a deter a maior e mais diferenciada maternidade do país, no Hospital de Santa Maria".

Com a nova maternidade, a capacidade de resposta à mulher grávida, ao recém-nascido, acompanhantes e profissionais de saúde será reforçada, permitindo a realização de 4.500 partos por ano, mais 1.500 do que anteriormente.

"Será uma aposta estrutural na qualidade, segurança e humanização de cuidados, com a remodelação da urgência de obstetrícia e ginecologia e a construção de 12 novos quartos de parto, dois blocos operatórios e uma sala de observações, num total de cerca de 1.000 m2 quadrados de área nova a ser construída", referiu a ULS Santa Maria no início das obras.

As obras, orçadas em cerca de seis milhões de euros, começaram em agosto de 2023 com os trabalhos preparatórios que levaram ao encerramento das instalações para se poder estar em segurança a esvaziar os espaços e a desinstalar os equipamentos clínicos.

Os trabalhos físicos nos serviços que foram remodelados, nomeadamente a urgência de Obstetrícia e o antigo bloco de partos, arrancaram depois de a instituição receber o visto prévio do Tribunal de Contas, em setembro de 2022.

A agência Lusa tentou obter mais informações sobre a nova maternidade junto da ULS Santa Maria, mas não foi possível até ao momento.