Nova norma acaba com isolamento obrigatório para quem tem vacinação completa

Foi publicada a norma que altera as regras do isolamento para quem teve contacto com pessoas infetadas. A nova regra muda a definição de baixo e alto risco e em alguns casos acaba com a quarentena para quem tem a vacinação completa e teste PCR negativo. A norma entra em vigor a partir do próximo domingo.