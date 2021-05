Nova ponte Porto-Gaia pronta em 2025 custa 36,9 milhões de euros

De acordo com a proposta,A proposta que o executivo da Câmara de Gaia agora debate inclui um estudo económico e financeiro da empresa Exacto Estudos + Planeamento e um relatório do Instituto da Construção, no qual se lê queJá no que diz respeito a valores,Somam-se os valores para construção do tabuleiro já em área seca e as infraestruturas rodoviárias de acessos, num total de 36,89 milhões de euros.Feitas as contas, a Vila Nova de Gaia caberá pagar cerca de 21 milhões de euros, o que inclui 50% do valor do tabuleiro sobre o rio, ligações rodoviárias e construção em área seca.Ao Porto, caberá pagar o mesmo valor relativo ao tabuleiro, ou seja cerca de 8,4 milhões, e seis milhões em acessos.





L igações à ponte







Quanto a localizações, a proposta discutida hoje refere comoO relatório faz referência à necessidade de construção, no lado do Porto, de um viaduto e de uma rotunda elevada, e do lado de Gaia, de uma nova rotunda e a vias de ligação a outra já existente.O estudo económico e financeiro aconselha a que, "numa segunda fase", seja incluído "um prolongamento para sul, com uma primeira ligação ao nó de Gervide (autoestrada 44)".Isto, tendo como objetivo "permitir ao tráfego que utiliza a Ponte do Freixo um acesso fácil à nova ponte".