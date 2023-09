Nova ronda negocial. Sindicato Independente dos Médicos com expectativas "muito limitadas"

"Tivemos durante um ano um protocolo negocial com o Governo onde o SIM tudo fez para evitar que o grande descontentamento que existe na classe médica se concretizasse em greves" e, no entanto, a proposta de aumento salarial do Governo não correspondeu às exigências, lamentou o secretário-geral do sindicato, Jorge Roque da Cunha.



O sindicalista acredita que a proposta apresentada esta quinta-feira se vai manter nos 1,6 por cento de aumento salarial. "Tem sido o grande ponto de divergência", lembrou, em entrevista à RTP.



"A perda de poder de compra fez com que cerca de 1.100 médicos o ano passado rescindissem com o Serviço Nacional de Saúde", com "a consequência que todos os portugueses conhecem: o número de utentes sem médico de famílias, as cirurgias e consultas muitíssimo atrasadas", frisou.



O responsável acusou ainda o Governo de não falar da importância da saúde para os portugueses.