Novas instalações da Polícia Judiciária de Braga prontas em outubro - Ministra

"É um grande investimento, que nos enche de muito orgulho, podemos melhorar as instalações de quem serve a Justiça", referiu Rita Alarcão Júdice.

A PJ vai mudar para a antiga sede da Associação Industrial do Minho, entretanto extinta.

O edifício foi comprado, em 2021, pelo Ministério da Justiça, por 2,5 milhões de euros.

Segundo um placard afixado no exterior do edifício, as obras estão orçadas em 5,6 milhões de euros.

Um outro placard dá conta de um investimento de mais 2,7 milhões de euros na melhoria da eficiência energética do edifício, financiado pelo Fundo Ambiental.

O edifício, com uma área total de 5.991 metros quadrados e composto por quatro pisos (cave, rés do chão, 1.º e 2.º andares), localiza-se na zona central da cidade, junto ao Fórum Braga.

Rita Alarcão Júdice visitou ainda o Palácio da Justiça de Braga, projetando obras de ampliação que o preparem "para os próximos 20 anos".

"São obras que têm de ser sempre feitas no tempo. Temos agora a primeira prioridade, que é fecharmos o projeto e depois de fecharmos o projeto adjudicar a obra", referiu.

Perspetivou o lançamento da obra para 2026.

Após as obras, será ali acolhido o Tribunal de Família e Menores, atualmente em instalações provisórias.

"Tudo o que pudermos fazer para acelerar a execução deste projeto vamos fazer", garantiu a ministra.