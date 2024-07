Novas instalações da urgência da maternidade do Santa Maria abrem segunda-feira

Durante o mês de agosto, a resposta permanente de Urgência de Ginecologia para a área de influência da maternidade continua, excecionalmente, a disponibilizar quatro equipas de médicos para reforçar as escalas semanais do Serviço de Urgência do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, adianta a Unidade Local de Saúde Santa Maria (ULSSM) em comunicado.

"As novas instalações da urgência abrem no dia 05 de agosto de 2024, segunda-feira, assegurando, nesta fase, a resposta a grávidas até às 22 semanas de gestação, como até aqui, mantendo-se as cesarianas e as induções de trabalhos de parto nas outras instituições do SNS da região de Lisboa durante todo o mês de agosto", salienta.

A instituição recorda que, desde agosto de 2023, e durante as obras de construção da nova Maternidade Luís Mendes Graça, as equipas do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Unidade Local de Saúde de Santa Maria continuaram a assegurar a assistência a urgências ginecológicas e a grávidas da região de Lisboa.

"Resposta que conjugaram com o aumento da atividade programada interna, com um crescimento do número de consultas e cirurgias realizadas, e o reforço das escalas de outras maternidades da rede pública, desde logo no segundo semestre de 2023 à do Hospital S. Francisco Xavier e desde 1 de janeiro à do Hospital Beatriz Ângelo (HBA)", salienta.

Segundo a ULSSM, a Urgência Metropolitana de Ginecologia do Hospital de Santa Maria, constituída por um especialista e um interno, dá também resposta desde 01 de janeiro a grávidas até 22 semanas de gestação, tendo atendido cerca de 1.000 episódios de urgência este mês, o número mais elevado do último ano e semelhante ao que atendia com equipas completas de cinco elementos.

Foram recebidas doentes com situações ginecológicas com indicação cirúrgica urgente de todos os hospitais da área metropolitana de Lisboa e fora desta área.

A ULS adianta que, no seguimento desta disponibilidade com a rede regional nos últimos meses, e com o objetivo de assegurar estabilidade nas escalas do Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia do HBA e previsibilidade de resposta para as grávidas que procuram estes serviços nesta época do ano, decidiu, "de forma proativa", manter a colaboração por mais um mês.

Assim, quatro equipas do Hospital de Santa Maria (constituídas por um especialista e um interno da especialidade) farão adicionalmente parte das escalas semanais do Hospital Beatriz Ângelo durante o mês de agosto.