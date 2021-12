Novas medidas contra a covid-19: bares e discotecas encerram antes do ano novo

Há medidas mais restritivas já a partir de sábado, dia de Natal. O Governo decidiu antecipar a semana de contenção: os pais em teletrabalho obrigatório vão ter os filhos em casa para além das férias escolares, vão fechar portas também as creches e os espaços de ATL. As restrições agravam-se na passagem de ano: para receber 2022 num restaurante, num casino ou numa outra festa terá de fazer teste covid.