Novas medidas contra a covid-19 "são tardias", dizem especialistas

O presidente do Instituto de Saúde Pública, Henrique Barros, defende que a terceira dose da vacina deve ser dada independentemente da idade. A vacinação no geral deve ser acelerada - é o que defendem alguns especialistas que consideram que as medidas de contenção anunciadas na terça-feira são necessárias, mas tardias.